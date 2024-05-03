Circuit randonnée dans les bois de Benon Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Circuit randonnée dans les bois de Benon Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit randonnée dans les bois de Benon

Circuit randonnée dans les bois de Benon la Grange du Commandeur 17700 Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Profitez de cette balade ombragée en passant par le ruisseau de Mouchetune et les petits bois de la Folie.

http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33

English :

Enjoy this shady stroll through the Mouchetune stream and the small woods of La Folie.

Deutsch :

Genießen Sie diesen schattigen Spaziergang vorbei am Mouchetune-Bach und den kleinen Wäldern von La Folie.

Italiano :

Godetevi questa passeggiata ombreggiata lungo il torrente Mouchetune e attraverso il piccolo bosco di La Folie.

Español :

Disfrute de este sombreado paseo a lo largo del arroyo Mouchetune y a través del pequeño bosque de La Folie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme