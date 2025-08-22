Circuit randonnée Pié de Font Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Circuit randonnée Pié de Font

Circuit randonnée Pié de Font Fortenuzay 17700 Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une randonnée forestière, qui vous fera traverser le bois de Cramchaban et celui de Saint Pierre. L’itinéraire est établi sur des chemins ruraux mais il est recommandé de l’éviter en période de chasse.

http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33

English :

A forest hike through the woods of Cramchaban and Saint Pierre. The route is laid out on rural roads, but should be avoided during the hunting season.

Deutsch :

Eine Waldwanderung, die Sie durch den Wald von Cramchaban und den Wald von Saint Pierre führt. Die Route verläuft auf ländlichen Wegen, sollte aber während der Jagdzeit gemieden werden.

Italiano :

Una passeggiata nel bosco che attraversa i boschi di Cramchaban e Saint Pierre. Il percorso si snoda su stradine di campagna, ma è consigliabile evitarle durante la stagione della caccia.

Español :

Un paseo por el bosque que atraviesa los bosques de Cramchaban y Saint Pierre. El recorrido discurre por caminos rurales, pero es aconsejable evitarlos durante la temporada de caza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme