Circuit randonnée Le long du mignon Cram-Chaban Charente-Maritime

Circuit randonnée Le long du mignon

Circuit randonnée Le long du mignon Place de la Mairie 17170 Cram-Chaban Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Traverser l’écluse de Chaban et longer le canal du Mignon, vous serez alors entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres !

https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93

English :

Cross the Chaban lock and follow the Canal du Mignon between Charente-Maritime and Deux-Sèvres!

Deutsch :

Überqueren Sie die Schleuse von Chaban und fahren Sie den Canal du Mignon entlang. Dann befinden Sie sich zwischen den Departements Charente-Maritime und Deux-Sèvres!

Italiano :

Attraversando la chiusa di Chaban e percorrendo il Canal du Mignon, vi troverete tra i dipartimenti Charente-Maritime e Deux-Sèvres!

Español :

Atraviese la esclusa de Chaban y recorra el Canal du Mignon, ¡y se encontrará entre los departamentos de Charente-Maritime y Deux-Sèvres!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme