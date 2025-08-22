Circuit randonnée Le long du mignon Cram-Chaban Charente-Maritime
Circuit randonnée Le long du mignon Cram-Chaban Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit randonnée Le long du mignon
Circuit randonnée Le long du mignon Place de la Mairie 17170 Cram-Chaban Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Traverser l’écluse de Chaban et longer le canal du Mignon, vous serez alors entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres !
https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93
English :
Cross the Chaban lock and follow the Canal du Mignon between Charente-Maritime and Deux-Sèvres!
Deutsch :
Überqueren Sie die Schleuse von Chaban und fahren Sie den Canal du Mignon entlang. Dann befinden Sie sich zwischen den Departements Charente-Maritime und Deux-Sèvres!
Italiano :
Attraversando la chiusa di Chaban e percorrendo il Canal du Mignon, vi troverete tra i dipartimenti Charente-Maritime e Deux-Sèvres!
Español :
Atraviese la esclusa de Chaban y recorra el Canal du Mignon, ¡y se encontrará entre los departamentos de Charente-Maritime y Deux-Sèvres!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme