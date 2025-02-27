CIRCUIT ROUGE 7 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC La Salvetat-sur-Agout Hérault

Durée : 220 Distance : 2900.0 Tarif :

Magnifique circuit autour du lac de la Raviège par des sentiers et des chemins forestiers, offrant un beau point de vue sur le lac en traversant la digue.

A voir point de vue sur le lac et atelier pédagogique sur l’hydroélectricité.

+33 5 32 11 09 45

Italiano :

Bellissimo circuito intorno al lago di Raviège su sentieri e piste forestali, che offre una bella vista sul lago attraversando la diga.

Da vedere: punto panoramico sul lago e laboratorio didattico sull’energia idroelettrica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par Hérault Tourisme