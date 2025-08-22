Circuit Route du Bugey Ambérieu/Rhône-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Circuit Route du Bugey Ambérieu/Rhône-Bugey

Circuit Route du Bugey Ambérieu/Rhône-Bugey 01500 Ambérieu-en-Bugey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Le plus court des circuits de la Route du Bugey vous conduira à travers les petits village du bord de Rhône et sur les collines du Bugey, au départ d’Ambérieu-en-Bugey, ville à la croisée de la Plaine de l’Ain, la Dombes et le Bugey.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/67761-la-route-du-bugey-itineraire-au-depart-d-amberieu-en-bugey +33 9 67 12 70 84

English :

Shortest Route du Bugey tour. It will lead you through small villages on the shore of the Rhône and then to a high point of the Bugey mountains. Stardted from Ambérieu-en-Bugey, a town at the croassroads of plaine de l’Ain, Dombes and Bugey.

Deutsch :

Die kürzeste der Routen der Route du Bugey führt Sie durch die kleinen Dörfer am Ufer der Rhône und über die Hügel des Bugey. Sie beginnt in Ambérieu-en-Bugey, einer Stadt an der Schnittstelle zwischen der Ain-Ebene, der Dombes und dem Bugey.

Italiano :

Il più breve dei tour della Route du Bugey vi condurrà attraverso i piccoli villaggi lungo il Rodano e sulle colline del Bugey, partendo da Ambérieu-en-Bugey, una città all’incrocio tra la Plaine de l’Ain, le Dombes e il Bugey.

Español :

El más corto de los recorridos de la Route du Bugey le llevará por los pequeños pueblos a orillas del Ródano y por las colinas del Bugey, partiendo de Ambérieu-en-Bugey, ciudad situada en la encrucijada de la Plaine de l’Ain, el Dombes y el Bugey.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme