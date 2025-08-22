Circuit Route du Bugey du Rhône aux Crêtes Lhuis Ain

Circuit Route du Bugey du Rhône aux Crêtes

Circuit Route du Bugey du Rhône aux Crêtes Le village 01680 Lhuis Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La boucle routière la plus au sud du Bugey et du département. Elle suit le tracé du Rhône et de son canal entre Briord et Belley puis rejoint Lhuis par la partie montagneuse. Balade entre fleuve, vignes et montagnes vallons et panoramas au rendez-vous.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/67774-la-route-du-bugey-circuit-du-rhone-aux-cretes

English :

Five circular tours which take you from village to village, from Ambérieu-en-Bugey to Belley via Saint-Rambert-en-Bugey and Ambronay, on a voyage of discovery through a renowned winegrowing region to meet its passionately dedicated growers.

Deutsch :

Die südlichste Straßenschleife in Bugey und im Departement. Sie folgt dem Verlauf der Rhône und ihres Kanals zwischen Briord und Belley und erreicht dann über den bergigen Teil Lhuis. Wanderung zwischen Fluss, Weinbergen und Bergen: Täler und Panoramen sind an der Tagesordnung.

Italiano :

L’anello stradale più a sud di Bugey e del dipartimento. Segue il corso del Rodano e del suo canale tra Briord e Belley e raggiunge Lhuis attraverso la parte montuosa. Una passeggiata tra fiume, vigneti e montagne: valli e viste panoramiche.

Español :

El bucle de carretera más meridional de Bugey y del departamento. Sigue el curso del Ródano y su canal entre Briord y Belley y luego llega a Lhuis por la parte montañosa. Un paseo entre el río, los viñedos y las montañas: valles y vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme