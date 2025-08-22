Circuit Route du Bugey Vallée de l’Albarine Saint-Rambert-en-Bugey Ain

Circuit Route du Bugey Vallée de l’Albarine

Circuit Route du Bugey Vallée de l’Albarine 7 avenue de l’Europe 01230 Saint-Rambert-en-Bugey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle routière fait la part belle aux couleurs vert-bleu et aux panoramas.

Le vert des vallées, des plateaux, des forêts et des vignes. Le bleu des étangs, des cascades, des torrents et des rivières. Le mariage parfait de la nature et de l’eau.

English : Circuit Vallée de l’Albarine-route du Bugey

Five circular tours which take you from village to village, from Ambérieu-en-Bugey to Belley via Saint-Rambert-en-Bugey and Ambronay, on a voyage of discovery through a renowned winegrowing region to meet its passionately dedicated growers.

Deutsch : Circuit Vallée de l’Albarine-route du Bugey

Dieser Straßenrundweg setzt auf grün-blaue Farben und Panoramen.

Das Grün der Täler, der Hochebenen, der Wälder und der Weinberge. Das Blau der Teiche, Wasserfälle, Bäche und Flüsse. Die perfekte Verbindung von Natur und Wasser.

Italiano :

L’anello stradale è un’occasione per ammirare i colori verdi e blu e i panorami.

Il verde delle valli, degli altopiani, dei boschi e dei vigneti. Il blu di stagni, cascate, ruscelli e fiumi. Il perfetto connubio tra natura e acqua.

Español : Circuit Vallée de l’Albarine-route du Bugey

Este bucle de carretera privilegia los colores verdes y azules y los panoramas.

El verde de los valles, mesetas, bosques y viñedos. El azul de los estanques, cascadas, arroyos y ríos. La unión perfecta entre la naturaleza y el agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-08 par Aintourisme source Apidae Tourisme