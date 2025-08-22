Circuit Saint-Loup Les petites rivières Saint-Loup Charente-Maritime
Circuit Saint-Loup Les petites rivières Saint-Loup Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit Saint-Loup Les petites rivières
Circuit Saint-Loup Les petites rivières Parking du stade 17380 Saint-Loup Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Au gré du circuit
• St-Loup église St-Loup de Saintongeet bourg.
• Chauvin logis et petit patrimoine.
• Points de vue sur les Vallées de la Trézence, de laSoie et du Bibot.
• Les Petites Rivières maisons charentaises.
+33 5 46 59 78 41
English :
Deutsch :
Auf dem Rundgang
? St-Loup: Kirche St-Loup de Saintongeet bourg.
? Chauvin: Logis und kleines Kulturerbe.
? Aussichtspunkte auf die Täler der Trézence, derSoie und des Bibot.
? Les Petites Rivières: Charentais-Häuser.
Italiano :
Mentre il tour si svolge:
? St-Loup: chiesa e città mercato di St-Loup de Saintonge.
? Chauvin: abitazione e piccolo sito del patrimonio.
? Punti di vista sulle valli di Trézence, Soie e Bibot.
? Les Petites Rivières: case charentiane.
Español :
A medida que se desarrolla la gira
? St-Loup: iglesia y mercado de St-Loup de Saintonge.
? Chauvin: vivienda y pequeño conjunto patrimonial.
? Miradores sobre los valles de Trézence, Soie y Bibot.
? Les Petites Rivières: casas charentais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme