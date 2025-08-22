Circuit Saint-Loup Les petites rivières Saint-Loup Charente-Maritime

Circuit Saint-Loup Les petites rivières

Circuit Saint-Loup Les petites rivières Parking du stade 17380 Saint-Loup Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au gré du circuit

• St-Loup église St-Loup de Saintongeet bourg.

• Chauvin logis et petit patrimoine.

• Points de vue sur les Vallées de la Trézence, de laSoie et du Bibot.

• Les Petites Rivières maisons charentaises.

+33 5 46 59 78 41

English :

false

Deutsch :

Auf dem Rundgang

? St-Loup: Kirche St-Loup de Saintongeet bourg.

? Chauvin: Logis und kleines Kulturerbe.

? Aussichtspunkte auf die Täler der Trézence, derSoie und des Bibot.

? Les Petites Rivières: Charentais-Häuser.

Italiano :

Mentre il tour si svolge:

? St-Loup: chiesa e città mercato di St-Loup de Saintonge.

? Chauvin: abitazione e piccolo sito del patrimonio.

? Punti di vista sulle valli di Trézence, Soie e Bibot.

? Les Petites Rivières: case charentiane.

Español :

A medida que se desarrolla la gira

? St-Loup: iglesia y mercado de St-Loup de Saintonge.

? Chauvin: vivienda y pequeño conjunto patrimonial.

? Miradores sobre los valles de Trézence, Soie y Bibot.

? Les Petites Rivières: casas charentais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme