Visite jeune public de la cité médiévale

21, grande rue Saint-Loup Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-06-28 2026-08-23 2026-09-27

Partez en famille à la découverte de la petite cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Grâce à de nombreuses énigmes, découvrez les petits et grands secrets du Moyen-Age. Une balade pour flâner dans les ruelles tortueuses bordées de maisons à colombages.

Pour les enfants de 9 à 12 ans accompagnés.

Partez en famille à la découverte de la petite cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Grâce à de nombreuses énigmes, découvrez les petits et grands secrets du Moyen-Age. Une balade pour flâner dans les ruelles tortueuses bordées de maisons à colombages.

Pour les enfants de 9 à 12 ans obligatoirement accompagnés.

De ses portes fortifiées à son église en passant par ses anciennes maisons commerçantes, cette visite vous propose de parcourir le coeur de ville et de découvrir le Moyen-Âge, l’histoire de Mennetou et de ses habitants. 6 .

21, grande rue Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

Take the whole family on a tour of the medieval town of Mennetou-sur-Cher. Discover the secrets of the Middle Ages through a series of riddles. Take a stroll through the winding streets lined with half-timbered houses.

For accompanied children aged 9 to 12.

L’événement Visite jeune public de la cité médiévale Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud