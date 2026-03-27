Visite jeune public de la cité médiévale Saint-Loup
Visite jeune public de la cité médiévale Saint-Loup mercredi 22 avril 2026.
Visite jeune public de la cité médiévale
21, grande rue Saint-Loup Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-06-28 2026-08-23 2026-09-27
Partez en famille à la découverte de la petite cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Grâce à de nombreuses énigmes, découvrez les petits et grands secrets du Moyen-Age. Une balade pour flâner dans les ruelles tortueuses bordées de maisons à colombages.
Pour les enfants de 9 à 12 ans accompagnés.
Partez en famille à la découverte de la petite cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Grâce à de nombreuses énigmes, découvrez les petits et grands secrets du Moyen-Age. Une balade pour flâner dans les ruelles tortueuses bordées de maisons à colombages.
Pour les enfants de 9 à 12 ans obligatoirement accompagnés.
De ses portes fortifiées à son église en passant par ses anciennes maisons commerçantes, cette visite vous propose de parcourir le coeur de ville et de découvrir le Moyen-Âge, l’histoire de Mennetou et de ses habitants. 6 .
21, grande rue Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take the whole family on a tour of the medieval town of Mennetou-sur-Cher. Discover the secrets of the Middle Ages through a series of riddles. Take a stroll through the winding streets lined with half-timbered houses.
For accompanied children aged 9 to 12.
L’événement Visite jeune public de la cité médiévale Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud
À voir aussi à Saint-Loup (Loir-et-Cher)
- Soirée Jeux Saint Loup Salle des Fêtes Saint-Loup 4 avril 2026
- Escapade La vallée de la Trézence une variété de paysage et de milieux à découvrir Les Renardières Saint-Loup 22 avril 2026
- Escapade Randonnée Saint-Loup 26 avril 2026
- Chemin de la Calasserie Saint-Loup Loir-et-Cher 1 mai 2026
- Le sentier des grèbes Saint-Loup Creuse 1 mai 2026