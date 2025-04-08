Circuit touristique Champigneulles entre histoire et nature Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Née des cendres d’un petit hameau médiéval, la ville de Champigneulles tire son nom du mot Campigniola, qui signifie petite campagne. Ce nom lui vient des champs et terres fertiles qui peuplent la vallée dans laquelle la ville s’est nichée ; la vallée de Bellefontaine. Encore aujourd’hui, Champigneulles est synonyme de nature et de biodiversité.

D’une superficie de près de 2 400 hectares, la ville est couverte de 1664 hectares de forêt. Également riche d’un patrimoine historique diversifié, la ville de Champigneulles a su garder la nature en son cœur.

Au départ du Parc du Château, ce circuit propose une promenade de découverte de la ville de Champigneulles, en sillonnant aussi bien les allées du parc que celles des rues et ruelles bucoliques de la ville, témoignant de la rencontre entre l’histoire et la nature.

English :

Born from the ashes of a small medieval hamlet, the town of Champigneulles takes its name from the word Campigniola, which means small countryside. This name comes from the fertile fields and lands that populate the valley in which the town is nestled; the Bellefontaine valley. Even today, Champigneulles is synonymous with nature and biodiversity.

With a surface area of nearly 2,400 hectares, the city is covered by 1,664 hectares of forest. Also rich of a diversified historical heritage, the city of Champigneulles has kept nature in its heart.

Starting from the Parc du Château, this tour proposes a discovery walk of the city of Champigneulles, following the alleys of the park as well as the bucolic streets and lanes of the city, testifying to the meeting between history and nature.

Deutsch :

Die Stadt Champigneulles entstand aus der Asche eines kleinen mittelalterlichen Weilers. Ihr Name leitet sich von dem Wort Campigniola ab, das kleines Land bedeutet. Dieser Name stammt von den fruchtbaren Feldern und Böden, die das Tal bevölkern, in dem sich die Stadt eingenistet hat; das Tal von Bellefontaine. Noch heute ist Champigneulles ein Synonym für Natur und Artenvielfalt.

Auf einer Fläche von fast 2.400 Hektar ist die Stadt mit 1664 Hektar Wald bedeckt. Die Stadt Champigneulles ist auch reich an einem vielfältigen historischen Erbe und hat es verstanden, die Natur in ihrem Herzen zu bewahren.

Vom Parc du Château aus bietet dieser Rundgang eine Entdeckungsreise durch die Stadt Champigneulles, bei der Sie sowohl die Alleen des Parks als auch die bukolischen Straßen und Gassen der Stadt durchqueren können, die von der Begegnung zwischen Geschichte und Natur zeugen.

Italiano :

Nata dalle ceneri di un piccolo borgo medievale, la città di Champigneulles prende il nome dalla parola Campigniola, che significa piccola campagna. Questo nome deriva dai fertili campi e dalle terre che popolano la valle in cui è immersa la città: la valle di Bellefontaine. Ancora oggi, Champigneulles è sinonimo di natura e biodiversità.

Con una superficie di quasi 2.400 ettari, la città è coperta da 1.664 ettari di foresta. La città di Champigneulles vanta anche un patrimonio storico ricco e diversificato e ha saputo mantenere la natura al centro della sua attenzione.

Partendo dal Parc du Château, questo tour propone una passeggiata alla scoperta della città di Champigneulles, seguendo i sentieri del parco e quelli delle strade e dei vicoli bucolici della città, testimoniando l’incontro tra storia e natura.

Español :

Nacida de las cenizas de una pequeña aldea medieval, la ciudad de Champigneulles toma su nombre de la palabra Campigniola, que significa pequeño campo. Este nombre proviene de los fértiles campos y tierras que pueblan el valle en el que está enclavada la ciudad; el valle de Bellefontaine. Aún hoy, Champigneulles es sinónimo de naturaleza y biodiversidad.

Con una superficie de casi 2.400 hectáreas, la ciudad está cubierta por 1.664 hectáreas de bosque. La ciudad de Champigneulles cuenta también con un rico y diverso patrimonio histórico y ha sabido mantener la naturaleza en su centro.

Partiendo del Parque del Castillo, esta excursión propone un paseo de descubrimiento de la ciudad de Champigneulles, siguiendo los caminos del parque así como los de las bucólicas calles y callejuelas de la ciudad, siendo testigo del encuentro entre la historia y la naturaleza.

