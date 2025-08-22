Circuit Une histoire, deux villes

Circuit Une histoire, deux villes 25, place de la République 38480 Le Pont-de-Beauvoisin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les villes jumelles de Pont-de-Beauvoisin Isère et Savoie. Histoire et petites histoires sont au programme !

http://www.tourisme-valsdudauphine.fr/ +33 4 76 32 11 24

English : A History of two towns tour

Discover the twin cities of Pont de Beauvoisin, divided between two territories with a simple bridge.

Deutsch :

Entdecken Sie die Partnerstädte von Pont-de-Beauvoisin Isère und Savoie. Geschichte und kleine Geschichten stehen auf dem Programm!

Italiano :

Scoprite le città gemelle di Pont-de-Beauvoisin Isère e Savoia. Storia e piccole storie sono in programma!

Español :

Descubra las ciudades hermanadas de Pont-de-Beauvoisin Isère y Savoie. Historia y pequeñas historias en el programa

