Circuit VAE Entre Daronne et Doux Colombier-le-Vieux Ardèche

Circuit VAE Entre Daronne et Doux Colombier-le-Vieux Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Entre Daronne et Doux

Circuit VAE Entre Daronne et Doux Halle couverte 07410 Colombier-le-Vieux Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Daronne et Doux forment un ensemble de gorges minérales étonnant dans cette partie de l’Ardèche. Mais elles se méritent de par la rudesse des pentes. A l’entrée des Gorges du Doux, le village de Boucieu le Roi est une pépite, sous le sifflement du train.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/63667-Entre-Daronne-et-Doux +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour Between Daronne and Doux

Daronne and Doux are both a astounding gorges in this area. But your battery will take a huge blow here. The short however constant uphill slopes will make you appreciate your motor. The landscape, between green land stretching before you and gorges below you, gives you a restful feeling.

At the entrance of the Gorges du Doux, Boucieu-le-Roi is a wonderfull gem, next to wistle of the steam train Mastrou.

Deutsch :

Daronne und Doux bilden eine Reihe von mineralhaltigen Schluchten, die in diesem Teil der Ardèche erstaunlich sind. Sie sind jedoch aufgrund der rauen Hänge sehr sehenswert. Am Eingang der Doux-Schlucht befindet sich das Dorf Boucieu le Roi, in dem der Zug pfeift.

Italiano :

Daronne e Doux formano un’incredibile serie di gole minerali in questa parte dell’Ardèche. Ma ne vale la pena, vista l’asprezza dei pendii. All’ingresso delle Gole del Doux, il villaggio di Boucieu le Roi è una pepita, sotto il fischio del treno.

Español :

La Daronne y la Doux forman un sorprendente conjunto de gargantas minerales en esta parte de la Ardèche. Pero vale la pena el esfuerzo por la aspereza de las pendientes. A la entrada de las Gargantas del Doux, el pueblo de Boucieu le Roi es una pepita, bajo el silbido del tren.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-25 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme