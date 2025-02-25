Circuit VAE Entre Doux et Duzon Saint-Barthélemy-le-Plain Ardèche

Circuit VAE Entre Doux et Duzon Saint-Barthélemy-le-Plain Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Entre Doux et Duzon

Circuit VAE Entre Doux et Duzon Eglise 07300 Saint-Barthélemy-le-Plain Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire sauvage qui alterne entre Gorges du Doux et vallée du Duzon plus secrète. Entre les deux, de beaux panoramas sur le plateau ardéchois et les Alpes en toile de fond.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/62757-Entre-Doux-et-Duzon +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour Between the Doux river and Duzon

Between the Doux gorges and secret dales, meander along the country

roads where round every bend you will discover a new landscape.

Deutsch :

Wilde Route, die zwischen den Schluchten des Doux und dem versteckteren Duzon-Tal wechselt. Dazwischen bieten sich schöne Ausblicke auf das Plateau der Ardèche und die Alpen im Hintergrund.

Italiano :

Un itinerario selvaggio che alterna le Gole del Doux alla più segreta Valle del Duzon. Tra i due, splendidi panorami sull’altopiano dell’Ardèche e sulle Alpi sullo sfondo.

Español :

Un itinerario salvaje que alterna entre las Gargantas del Doux y el más secreto Valle del Duzon. Entre los dos, hermosos panoramas de la meseta de Ardèche y los Alpes al fondo.

