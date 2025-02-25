Circuit VAE Entre Duzon et Ormèze Colombier-le-Jeune Ardèche

Deux cours d’eau assez méconnu, et qui, promettent d’être longés en toute tranquillité. En chemin, la chapelle St Martin de Galejas et sa source aux vertus guérisseuses. Ca et là, de typiques villages ardéchois et des points de vue saisissants.

English : E bike Tour Between Duzon and Ormèze

Two rivers, not well known, and which, therefore, promise to be in complete tranquility. On the way, the chapel of St Martin de Galejas and its healing spring. Here and there, typical Ardèche villages and breathtaking views.

Deutsch : Elektrofahrrad Tour Zwischen Duzon und Ormèze

Zwei Flüsse, die nicht sehr bekannt sind und die daher absolute Ruhe versprechen. Unterwegs die Kapelle St. Martin de Galejas und ihre Heilquelle. Hier und da, typische Ardèche Dörfer und schönen Aussichten.

Italiano :

Due corsi d’acqua poco conosciuti che promettono di essere goduti in tutta tranquillità. Lungo il percorso, la cappella di St Martin de Galejas e la sua sorgente curativa. Qua e là, villaggi tipici dell’Ardèche e panorami mozzafiato.

Español :

Dos cursos de agua poco conocidos que prometen ser disfrutados con total tranquilidad. Por el camino, la capilla de San Martín de Galejas y su manantial curativo. Aquí y allá, pueblos típicos de Ardèche y vistas impresionantes.

