Circuit VAE La vallée du Doux Saint-Jean-de-Muzols Ardèche

Circuit VAE La vallée du Doux Saint-Jean-de-Muzols Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE La vallée du Doux

Circuit VAE La vallée du Doux Gare du train de l’Ardèche 07300 Saint-Jean-de-Muzols Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Les Gorges du Doux sont époustouflantes, et nous vous proposons de les découvrir deux fois pour le prix d’une. A la montée, à bord de l’authentique train à vapeur de l’Ardèche, et à la descente, en vélo, sur les pittoresques routes ardéchoises.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/60584-La-vallee-du-Doux +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour The Doux valley by train and bike

Get on board the Mastrou, a genuine steam train, and follow the Doux Valley

uphill to Lamastre then, all the way back, downhill to Tournon-sur-Rhône.

Deutsch : Ebike-Tour Das Tal des Doux

Die Gorges du Doux sind atemberaubend und wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sie zweimal zum Preis von einem zu entdecken. Hinauf mit dem authentischen Dampfzug der Ardèche und hinunter mit dem Fahrrad auf den malerischen Straßen der Ardèche.

Italiano :

Le Gole del Doux sono mozzafiato e vi suggeriamo di scoprirle due volte al prezzo di una. In salita, a bordo dell’autentico treno a vapore dell’Ardèche, e in discesa, in bicicletta, sulle pittoresche strade dell’Ardèche.

Español :

Las Gargantas del Doux son impresionantes, y le sugerimos que las descubra dos veces por el precio de una. Al subir, a bordo del auténtico tren de vapor de Ardèche, y al bajar, en bicicleta, por las pintorescas carreteras de Ardèche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme