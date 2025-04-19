Circuit VAE L’Ardéchoise Le Doux Saint-Félicien Ardèche

Circuit VAE L’Ardéchoise Le Doux Saint-Félicien Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE L’Ardéchoise Le Doux

Circuit VAE L’Ardéchoise Le Doux Maison du départ de l’Ardéchoise 07410 Saint-Félicien Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Epreuve mythique pour tous les amoureux de vélo, lancez vous sur les routes de l’Ardéchoise. Le Doux sera le fil conducteur, que vous allez remonter dans sa vallée de + en + sauvage. En chemin, de pittoresques villages comme Désaignes et Lalouvesc.

https://www.onpiste.com/explorer/routes/lardechoise-le-doux-7132 +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour L’Ardéchoise Le Doux

15000 cyclists meet every year in June struggling to advance on the roads of

this mythical cycling event called the Ardèchoise. Some advice for those who

wish to try it in free wheel for a pleasant outing, just enjoy yourself…

The Doux river will be your guide and you will go insde a wild valley. Along the way, charming village to discorver.

Deutsch : Rennradtour L’Ardéchoise Le Doux

Die Ardéchoise ist ein legendäres Rennen für alle Radsportliebhaber. Der Doux ist der rote Faden, den Sie in seinem immer wilder werdenden Tal hinaufwandern werden. Unterwegs kommen Sie an malerischen Dörfern wie Désaignes und Lalouvesc vorbei.

Italiano :

Un evento mitico per tutti gli appassionati di ciclismo, sulle strade dell’Ardéchoise. Il Doux sarà il filo conduttore, che seguirete nella sua valle sempre più selvaggia. Lungo il percorso, villaggi pittoreschi come Désaignes e Lalouvesc.

Español :

Un acontecimiento mítico para todos los aficionados al ciclismo, se adentra en las carreteras de la Ardéchoise. El Doux será el hilo conductor, que seguirá en su valle cada vez más salvaje. En el camino, pintorescos pueblos como Désaignes y Lalouvesc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme