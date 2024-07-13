Circuit VAE Le fleuve roi Glun Ardèche

Circuit VAE Le fleuve roi Glun Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Le fleuve roi

Centre du village 07300 Glun Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

La boucle au bord du Rhône est la balade familiale par excellence, sans aucun dénivelé. Les plans d’eau et bras morts du Rhône sont autant de curiosités naturelles. Pour les plus sportifs, la montée au Pic Saint Romain est la promesse d’un beau panorama.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/62237-Le-fleuve-roi +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour The river king

The short cycling trail along the river Rhône is ideal for a family outing,

mostly on safe, nature cycling routes. On the longer trail, amateur cyclists

will be thrilled with the view after an uphill effort to Pic Saint-Romain.

Deutsch :

Der Rundweg am Ufer der Rhône ist der ultimative Familienspaziergang, bei dem es keine Höhenunterschiede gibt. Die Wasserflächen und Altarme der Rhône sind allesamt natürliche Sehenswürdigkeiten. Für die Sportlicheren unter Ihnen verspricht der Aufstieg zum Pic Saint Romain ein schönes Panorama.

Italiano :

L’anello lungo il Rodano è una passeggiata perfetta per le famiglie, senza variazioni di altitudine. Gli specchi d’acqua e i bracci morti del Rodano sono tutte curiosità naturali. Per i più sportivi, la salita al Pic Saint Romain promette un bellissimo panorama.

Español :

El bucle a lo largo del Ródano es el paseo familiar perfecto, sin cambios de altitud. Las masas de agua y los brazos muertos del Ródano son curiosidades naturales. Para los más deportistas, la subida al Pic Saint Romain promete un hermoso panorama.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-13 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme