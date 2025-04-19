Circuit VAE L’église de Vion Sécheras Ardèche

Circuit VAE L’église de Vion Place du cimetière 07610 Sécheras Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

L’église romane et perchée de Vion est sans conteste le but de cette balade. Mais la descente sinueuse et panoramique dans les coteaux du Saint Joseph, ainsi que la ViaRhona le long du fleuve ne manquent pas d’atouts. Sans oublier la pause à la cave.

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/62977-L-eglise-de-Vion +33 4 75 08 10 23

English : E bike Tour The church of Vion

A beautiful ride takes you down to Arras and its hilltop tower in the Rhône

Valley before climbing a secret road to admire the Romanesque church in Vion.

Deutsch : Rennstrecke VAE Die Kirche von Vion

Die romanische, hoch gelegene Kirche von Vion ist zweifellos das Ziel dieser Wanderung. Aber auch die kurvenreiche und panoramareiche Abfahrt in die Hänge des Saint Joseph sowie die ViaRhona entlang des Flusses haben einiges zu bieten. Nicht zu vergessen die Pause im Weinkeller.

Italiano :

La chiesa romanica arroccata di Vion è senza dubbio la meta di questa passeggiata. Ma la tortuosa e panoramica discesa sulle colline di Saint Joseph, così come la ViaRhona lungo il fiume, non sono prive di pregi. Senza dimenticare la pausa in cantina.

Español :

La iglesia románica encaramada de Vion es sin duda la meta de este paseo. Pero el sinuoso y panorámico descenso a las colinas de San José, así como la ViaRhona a lo largo del río, no carecen de activos. Sin olvidar el descanso en la bodega.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme