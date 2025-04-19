Circuit VAE Vignes suspendues Lemps Ardèche

Circuit VAE Vignes suspendues

Circuit VAE Vignes suspendues Mairie 07610 Lemps Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

La descente dans les coteaux du Saint Joseph avec vue panoramique sur le Rhône est splendide. La remontée sur le plateau se mérite, mais dans le rétroviseur, toujours ce paysage de rêve. Au milieu, quelques kilomètres sur la ViaRhona.

English : E bike Tour Hanging vineyards

Two different worlds with the plateau and its pastures and woodland

then the hillside with its typical narrow, overhanging roads. On either side

vineyards form terraces one of the area’s features. The view overlooking

the river Rhône as it meanders is simply splendid.

Deutsch : Ebike-Tour Hängende Weinberge

Der Abstieg in die Hänge des Saint Joseph mit Panoramablick auf die Rhône ist herrlich. Der Aufstieg auf die Hochebene muss verdient werden, aber im Rückspiegel immer diese traumhafte Landschaft. In der Mitte einige Kilometer auf der ViaRhona.

Italiano :

La discesa sulle colline di Saint Joseph con vista panoramica sul Rodano è splendida. La salita all’altopiano è meritata, ma nello specchietto retrovisore, sempre questo paesaggio da sogno. In mezzo, qualche chilometro sulla ViaRhona.

Español :

El descenso a las laderas de Saint Joseph con una vista panorámica del Ródano es espléndido. El ascenso a la meseta es merecido, pero en el espejo retrovisor, siempre este paisaje de ensueño. En el centro, unos kilómetros en la ViaRhona.

