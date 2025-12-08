Circuit Vélo de Lamothe Masseube Gers
Circuit Vélo de Lamothe Masseube Gers vendredi 1 mai 2026.
Circuit Vélo de Lamothe
Circuit Vélo de Lamothe 2 avenue Jules Duffort 32140 Masseube Gers Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Circuit sur route partagée balisée de 23,4 km au départ de Masseube.
http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22
English :
23.4 km circuit on signposted shared road starting from Masseube.
Deutsch :
23,4 km lange Rundfahrt auf einer markierten, gemeinsam genutzten Straße ab Masseube.
Italiano :
Un percorso di 23,4 km su una strada comune segnalata che parte da Masseube.
Español :
Recorrido de 23,4 km por una carretera compartida señalizada que parte de Masseube.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme