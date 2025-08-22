Circuit vélo lac des Vieilles Forges 150km Les Mazures Ardennes

Circuit vélo lac des Vieilles Forges 150km

Lors de ce parcours vous allez découvrir la Thiérache et ses églises fortifiées, les petits villages et la campagne avec ses paysages vallonnés. Les Crêtes Préardennaise avec Launois sur Vence village étape pour l’Autoroute, ses monument dont l’ancien relais de Poste. Pour le retour vous passez près des villages autour de Charleville Mézières puis Sécheval et les Mazures.

English :

During this tour you will discover the Thiérache and its fortified churches, the small villages and the countryside with its hilly landscapes. The Crêtes Préardennaise with Launois sur Vence village stopover for the Motorway, its monuments including the former post office. On the way back you pass by the villages around Charleville Mézières then Sécheval and the Mazures.

Deutsch :

Auf dieser Strecke werden Sie die Thiérache mit ihren befestigten Kirchen, kleinen Dörfern und der Landschaft mit ihren hügeligen Landschaften entdecken. Die Crêtes Préardennaise mit Launois sur Vence, einem Etappendorf auf dem Weg zur Autobahn, und seinen Sehenswürdigkeiten, darunter die alte Poststation. Auf dem Rückweg fahren Sie an den Dörfern um Charleville Mézières vorbei, dann an Sécheval und Les Mazures.

Italiano :

Lungo questo percorso scoprirete la Thiérache e le sue chiese fortificate, i piccoli villaggi e la campagna con i suoi paesaggi collinari. La Crêtes Préardennaise con Launois sur Vence, villaggio di sosta dell’autostrada, e i suoi monumenti, tra cui l’antico ufficio postale. Sulla via del ritorno si passa dai villaggi intorno a Charleville Mézières e poi Sécheval e les Mazures.

Español :

En esta ruta descubrirá la Thiérache y sus iglesias fortificadas, los pequeños pueblos y el campo con sus paisajes de colinas. Las Crêtes Préardennaise con Launois sur Vence, pueblo de paso de la autopista, y sus monumentos, entre ellos la antigua oficina de correos. En el camino de vuelta se pasa por los pueblos de Charleville Mézières y luego por Sécheval y les Mazures.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme