Circuit vélo Nature sucrée-salée Molsheim Bas-Rhin

Circuit vélo Nature sucrée-salée rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 34140.0 Tarif :
Circuit d’une trentaine de kilomètres à la découverte des mets sucrés-salés de notre territoire.
+33 3 88 38 11 61
English :
A thirty-kilometre circuit to discover the sweet and savoury dishes of our territory.
Deutsch :
30 km lange Rundfahrt zur Entdeckung der süßen und salzigen Speisen unserer Region.
Italiano :
Un tour di trenta chilometri alla scoperta dei piatti dolci e salati della nostra regione.
Español :
Un recorrido de treinta kilómetros para descubrir los platos dulces y salados de nuestra región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace