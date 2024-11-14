Circuit vélo Nature sucrée-salée Molsheim Bas-Rhin

Circuit vélo Nature sucrée-salée Molsheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit vélo Nature sucrée-salée

Circuit vélo Nature sucrée-salée rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 34140.0 Tarif :

Circuit d’une trentaine de kilomètres à la découverte des mets sucrés-salés de notre territoire.

+33 3 88 38 11 61

English :

A thirty-kilometre circuit to discover the sweet and savoury dishes of our territory.

Deutsch :

30 km lange Rundfahrt zur Entdeckung der süßen und salzigen Speisen unserer Region.

Italiano :

Un tour di trenta chilometri alla scoperta dei piatti dolci e salati della nostra regione.

Español :

Un recorrido de treinta kilómetros para descubrir los platos dulces y salados de nuestra región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace