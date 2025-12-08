Circuit Vélo Paléo Sansan Gers

Circuit Vélo Paléo Sansan Gers vendredi 1 mai 2026.

Circuit Vélo Paléo

Circuit Vélo Paléo 32260 Sansan Gers Occitanie

Circuit sur route partagée balisée de 12 km au départ de Sansan.

http://www.valdegerstourisme.fr/   +33 5 62 66 12 22

English :

12 km circuit on signposted shared road starting from Sansan.

Deutsch :

12 km lange Rundfahrt auf einer markierten, gemeinsam genutzten Straße, die in Sansan beginnt.

Italiano :

Un percorso di 12 km su una strada comune segnalata che parte da Sansan.

Español :

Ruta de 12 km por una carretera compartida señalizada que parte de Sansan.

