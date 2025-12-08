Circuit Vélo Paléo Sansan Gers
Circuit Vélo Paléo Sansan Gers vendredi 1 mai 2026.
Circuit Vélo Paléo
Circuit Vélo Paléo 32260 Sansan Gers Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Circuit sur route partagée balisée de 12 km au départ de Sansan.
http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22
English :
12 km circuit on signposted shared road starting from Sansan.
Deutsch :
12 km lange Rundfahrt auf einer markierten, gemeinsam genutzten Straße, die in Sansan beginnt.
Italiano :
Un percorso di 12 km su una strada comune segnalata che parte da Sansan.
Español :
Ruta de 12 km por una carretera compartida señalizada que parte de Sansan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme