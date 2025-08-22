Circuit VTC N°11 Coulonges Coulonges Charente-Maritime

Circuit VTC N°11 Coulonges

Circuit VTC N°11 Coulonges Église Saint-Saturnin 17800 Coulonges Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Accessible et agréable balade entre vignes, vieilles pierres et cours d’eau, combinaison possible avec les autres circuits locaux pour une découverte à la carte .

+33 5 17 24 03 47

English :

Accessible and pleasant walk between vineyards, old stones and waterways, possible combination with other local circuits for a discovery à la carte .

Deutsch :

Zugängliche und angenehme Wanderung zwischen Weinbergen, alten Steinen und Wasserläufen, mögliche Kombination mit anderen lokalen Routen für eine Entdeckung à la carte .

Italiano :

Passeggiata accessibile e piacevole tra vigneti, vecchie pietre e corsi d’acqua, possibile combinazione con altri circuiti locali per una scoperta à la carte .

Español :

Paseo accesible y agradable entre viñedos, viejas piedras y cursos de agua, posible combinación con otros circuitos locales para un descubrimiento a la carta .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme