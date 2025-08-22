Circuit VTC N°11 Coulonges Coulonges Charente-Maritime
Circuit VTC N°11 Coulonges Coulonges Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTC N°11 Coulonges
Circuit VTC N°11 Coulonges Église Saint-Saturnin 17800 Coulonges Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Accessible et agréable balade entre vignes, vieilles pierres et cours d’eau, combinaison possible avec les autres circuits locaux pour une découverte à la carte .
+33 5 17 24 03 47
English :
Accessible and pleasant walk between vineyards, old stones and waterways, possible combination with other local circuits for a discovery à la carte .
Deutsch :
Zugängliche und angenehme Wanderung zwischen Weinbergen, alten Steinen und Wasserläufen, mögliche Kombination mit anderen lokalen Routen für eine Entdeckung à la carte .
Italiano :
Passeggiata accessibile e piacevole tra vigneti, vecchie pietre e corsi d’acqua, possibile combinazione con altri circuiti locali per una scoperta à la carte .
Español :
Paseo accesible y agradable entre viñedos, viejas piedras y cursos de agua, posible combinación con otros circuitos locales para un descubrimiento a la carta .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme