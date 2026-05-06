Coulonges

Lire en transat

Place Sully Coulonges Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 02:21:00

fin : 2026-07-04 02:51:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Vienne et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

À 15h30, sur la place Sully à Coulonges-les-Hérolles, venez découvrir l’univers et les contes d’Ethyène. .

Place Sully Coulonges 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 77 08 mediatheque-de-coulonges@wanadoo.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Coulonges a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne