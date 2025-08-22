Circuit VTC N°17 Mazerolles Mazerolles Charente-Maritime

Circuit VTC N°17 Mazerolles

Circuit VTC N°17 Mazerolles Église Notre-Dame du Point du Jour 17800 Mazerolles Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit navigue sans difficulté de hameaux en villages entre les parcelles cultivées de la plaine céréalière qui domine cette partie de la Haute-Saintonge. Également accessible depuis le centre de Pons ou par Liaison 2 combinée avec le circuit 16.

+33 5 17 24 03 47

English :

The route moves smoothly from hamlet to village, among the cultivated plots of the cereal-growing plain that dominates this part of the Haute-Saintonge region. Also accessible from the center of Pons, or by Liaison 2 combined with circuit 16.

Deutsch :

Die Route führt ohne Schwierigkeiten von Weiler zu Dorf zwischen den bewirtschafteten Feldern der Getreideebene, die diesen Teil der Haute-Saintonge dominiert. Auch vom Zentrum von Pons aus zugänglich oder über Liaison 2 in Kombination mit der Route 16.

Italiano :

Il percorso si snoda dolcemente di frazione in frazione attraverso gli appezzamenti coltivati della pianura cerealicola che domina questa parte della Haute-Saintonge. Raggiungibile anche dal centro di Pons o con il collegamento 2 abbinato al percorso 16.

Español :

La ruta serpentea suavemente de aldea en aldea a través de las parcelas cultivadas de la llanura cerealista que domina esta parte de la Haute-Saintonge. También accesible desde el centro de Pons o por el enlace 2 combinado con la ruta 16.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme