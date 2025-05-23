Mazerolles les Bénédictins à cheval Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Mazerolles les Bénédictins à cheval Mairie 64230 Mazerolles Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10200.0 Tarif :

Le circuit vous guide sur les traces des moines Bénédictins. La Bastide de Larreule a été créée à la fin du XIIIe siècle par les moines Bénédictins, au pied même de l’Abbaye datant du Xe siècle. C’est une des 3 abbayes les plus importantes du Béarn.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 04 59 24

English : Mazerolles les Bénédictins à cheval

The circuit guides you on the traces of the Benedictine monks. The Bastide of Larreule was created at the end of the XIIIth century by the Benedictine monks, at the foot of the Abbey dating from the Xth century. It is one of the 3 most important abbeys of Bearn.

Deutsch : Mazerolles les Bénédictins à cheval

Der Rundgang führt Sie auf den Spuren der Benediktinermönche. Die Bastide de Larreule wurde Ende des 13. Jahrhunderts von Benediktinermönchen am Fuße der Abtei aus dem 10. Jahrhundert. Sie ist eine der drei wichtigsten Abteien im Béarn.

Italiano :

Il tour vi guida sulle orme dei monaci benedettini. La Bastide di Larreule fu creata alla fine del XIII secolo dai monaci benedettini, ai piedi dell’abbazia del X secolo. È una delle 3 abbazie più importanti di Bearn.

Español : Mazerolles les Bénédictins à cheval

La visita le guiará tras los pasos de los monjes benedictinos. La Bastida de Larreule fue creada a finales del siglo XIII por los monjes benedictinos, al pie de la abadía del siglo X. Es una de las tres abadías más importantes de Bearn.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine