Circuit VTT Au fil de La Sioule 6km Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit VTT Au fil de La Sioule 6km

Circuit VTT Au fil de La Sioule 6km Départ du parking Cours Jean Jaurès (à l’entrée de l’Île de la Ronde) 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À deux pas du cœur de Saint-Pourçain, un cheminement unique au bord de la Sioule.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Just a stone’s throw from the heart of Saint-Pourçain, a unique path along the banks of the Sioule.

Deutsch :

Nur wenige Schritte vom Herzen von Saint-Pourçain entfernt, ein einzigartiger Wanderweg am Ufer des Flusses Sioule.

Italiano :

A due passi dal cuore di Saint-Pourçain, una passeggiata unica lungo le rive della Sioule.

Español :

A dos pasos del corazón de Saint-Pourçain, un paseo único a orillas del Sioule.

