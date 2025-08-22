Circuit VTT de la forêt de la Petite Charnie Saint-Symphorien Sarthe

Circuit VTT de la forêt de la Petite Charnie

Circuit VTT de la forêt de la Petite Charnie 72240 Saint-Symphorien Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 14300.0 Tarif :

Ce circuit démarre au parking de la forêt de Saint-Symphorien, prés de l’aire de pique-nique le long de la D28. La boucle, long de 13,3km, permet de découvrir du nord au sud la forêt domaniale de la Petite Charnie. Sur le parcours, vous trouverez, aire de pique-nique, étang et points de vue.

English :

This circuit starts at the Saint-Symphorien forest parking lot, near the picnic area along the D28. The 13.3km loop takes you from north to south through the Petite Charnie state forest. Along the way, you’ll find a picnic area, pond and viewpoints.

Deutsch :

Dieser Rundweg beginnt am Parkplatz des Waldes von Saint-Symphorien, in der Nähe des Picknickplatzes entlang der D28. Der 13,3 km lange Rundweg führt Sie von Nord nach Süd durch den Staatswald Petite Charnie. Auf der Strecke finden Sie einen Picknickplatz, einen Teich und Aussichtspunkte.

Italiano :

Questo percorso inizia al parcheggio della foresta di Saint-Symphorien, vicino all’area picnic lungo la D28. L’anello di 13,3 km attraversa la foresta nazionale della Petite Charnie da nord a sud. Lungo il percorso si trovano un’area picnic, uno stagno e punti panoramici.

Español :

Este sendero comienza en el aparcamiento del bosque de Saint-Symphorien, cerca de la zona de picnic de la D28. El bucle de 13,3 km recorre el bosque nacional de Petite Charnie de norte a sur. A lo largo del recorrido, encontrará una zona de picnic, un estanque y miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire