La symphorinoise Saint-Symphorien Cher

La symphorinoise En VTC

La symphorinoise 18190 Saint-Symphorien Cher Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 12500.0 Tarif :

Un point de départ idéal, l’étang des lochères, avant de parcourir la commune de St Symphorien et sa campagne verdoyante.

+33 2 48 60 20 41

English :

An ideal starting point, the pond of lochères, before crossing the commune of St Symphorien and its green countryside.

Deutsch :

Ein idealer Ausgangspunkt ist der Étang des lochères, bevor Sie durch die Gemeinde St Symphorien und ihre grüne Landschaft fahren.

Italiano :

Punto di partenza ideale, l’Etang des Lochères, prima di attraversare il comune di St Symphorien e la sua verde campagna.

Español :

Un punto de partida ideal, el Etang des Lochères, antes de atravesar el municipio de St Symphorien y su verde campiña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire