Circuit VTT Le Roule 12.5km Échassières Allier

Circuit VTT Le Roule 12.5km

Circuit VTT Le Roule 12.5km Départ du parking de l’église 03330 Échassières Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis Échassières, descendez dans la belle vallée encaissée de la Bouble, vers le Roule, et tombez nez à nez avec le plus majestueux de nos viaducs.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

From Echassières, descend into the beautiful, steep Bouble valley, towards Le Roule, and come face to face with the most majestic of our viaducts.

Deutsch :

Von Échassières aus fahren Sie in das schöne, tief eingeschnittene Tal der Bouble nach Le Roule hinunter und stoßen Auge in Auge auf das majestätischste unserer Viadukte.

Italiano :

Da Échassières si scende nella bella e ripida valle del Bouble, in direzione di Le Roule, e ci si trova di fronte al più maestoso dei nostri viadotti.

Español :

Desde Échassières, descienda por el hermoso y escarpado valle del Bouble, en dirección a Le Roule, y encuéntrese cara a cara con el más majestuoso de nuestros viaductos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme