Circuit VTT Le village de Philippe Valette 11 km Contigny Allier

Circuit VTT Le village de Philippe Valette 11 km Départ du parking Place de la Mairie 03500 Contigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Vignoble, plaine et coteaux, à quelques encablures de la grande rivière Allier un coin du Bourbonnais typique, immortalisé dans le livre Mon village de l’écrivain Philippe Valette.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Vineyards, plains and hillsides, just a stone’s throw from the great Allier river: a typical corner of the Bourbonnais region, immortalized in writer Philippe Valette’s book Mon village.
Deutsch :
Weinberge, Ebene und Hänge, nur einen Steinwurf vom großen Fluss Allier entfernt: eine typische Ecke des Bourbonnais, die in dem Buch Mon village des Schriftstellers Philippe Valette verewigt wurde.
Italiano :
Vigneti, pianure e colline, a due passi dal grande fiume Allier: un angolo tipico della regione del Bourbonnais, immortalato nel libro Mon village dello scrittore Philippe Valette.
Español :
Viñedos, llanuras y laderas, a dos pasos del gran río Allier: un rincón típico de la región del Bourbonnais, inmortalizado en el libro Mon village del escritor Philippe Valette.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme