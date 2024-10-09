Le village de Philippe Valette 11 km Contigny Allier
Le village de Philippe Valette 11 km Contigny Allier vendredi 1 août 2025.
Le village de Philippe Valette 11 km
Le village de Philippe Valette 11 km Départ du parking Place de la Mairie 03500 Contigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Vignoble, plaine et coteaux, à quelques encablures de la grande rivière Allier un coin du Bourbonnais typique, immortalisé dans le livre Mon village de l’écrivain Philippe Valette.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Vineyards, plains and hillsides, just a stone’s throw from the great Allier river: a typical corner of the Bourbonnais region, immortalized in writer Philippe Valette’s book Mon village.
Deutsch :
Weinberge, Ebene und Hänge, nur einen Steinwurf vom großen Fluss Allier entfernt: eine typische Ecke des Bourbonnais, die in dem Buch Mon village des Schriftstellers Philippe Valette verewigt wurde.
Italiano :
Vigneti, pianure e colline, a due passi dal grande fiume Allier: un angolo tipico della regione del Bourbonnais, immortalato nel libro Mon village dello scrittore Philippe Valette.
Español :
Viñedos, llanuras y laderas, a dos pasos del gran río Allier: un rincón típico de la región del Bourbonnais, inmortalizado en el libro Mon village del escritor Philippe Valette.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme