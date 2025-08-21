Circuit VTT n° 106 Les Combes Roulans Doubs
Circuit VTT n° 106 Les Combes Roulans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n° 106 Les Combes En VTT assistance électrique Difficile
Circuit VTT n° 106 Les Combes Grande Rue 25640 Roulans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17000.0
Découverte d’un beau circuit avec des portions techniques entre forêt et campagne arborée . Le circuit se combine avec le circuit du Pinfou. Kilométrage 17 km Difficulté Niveau sportif Dénivelé 290m Départ mairie de Roulans.
Difficile
https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98
English :
Discovery of a beautiful circuit with technical portions between forest and wooded countryside. The circuit is combined with the Pinfou circuit. Kilometre: 17 km Difficulty: sporty level Level: 290m Departure: Roulans town hall.
Deutsch :
Entdecken Sie eine schöne Strecke mit technischen Abschnitten zwischen Wald und baumreicher Landschaft. Die Strecke lässt sich mit der Strecke von Pinfou kombinieren. Kilometerstand: 17 km Schwierigkeitsgrad: sportlich Höhenunterschied: 290 m Start: Rathaus von Roulans.
Italiano :
Scoprite un bellissimo circuito con tratti tecnici tra foresta e campagna boscosa. Il percorso può essere combinato con il sentiero Pinfou. Chilometri: 17 km Difficoltà: livello sportivo Livello: 290 m Partenza: municipio di Roulans.
Español :
Descubra un hermoso circuito con tramos técnicos entre bosques y campos arbolados. El sendero puede combinarse con el de Pinfou. Kilómetro: 17 km Dificultad: Nivel deportivo Nivel: 290m Salida: Ayuntamiento de Roulans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data