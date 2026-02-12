Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Le champ des Gourmands Roulans
Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
2026-05-20 2026-06-17 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16
Sorya et Rémy sont 2 passionnés qui vous ouvrent les portes de leur exploitation.
Visite du lieu de production transformation de fruits & de plantes aromatiques suivi d’un goûter champêtre avec les produits de la ferme.
Réservation obligatoire par mail ou sms, la veille à midi au plus tard.
Minimum 10 personnes/visite.
Visite annulée en cas d’intempérie.
Vous avez aussi la possibilité de faire une cueillette libre sur réservation uniquement par sms. (Vous réglez ce que vous cueillez) .
Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 69 99 lechampdesgourmands@gmail.com
