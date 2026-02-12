Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Le champ des Gourmands Roulans

Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands

Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans Doubs

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

2026-05-20 2026-06-17 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16

Sorya et Rémy sont 2 passionnés qui vous ouvrent les portes de leur exploitation.

Visite du lieu de production transformation de fruits & de plantes aromatiques suivi d’un goûter champêtre avec les produits de la ferme.

Réservation obligatoire par mail ou sms, la veille à midi au plus tard.

Minimum 10 personnes/visite.

Visite annulée en cas d’intempérie.

Vous avez aussi la possibilité de faire une cueillette libre sur réservation uniquement par sms. (Vous réglez ce que vous cueillez) .

Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 69 99 lechampdesgourmands@gmail.com

