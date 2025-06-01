Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas »
Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas » 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Circuit n°1 de 9km, avec 130m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois. Circuit vert.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit n°1 of 9km, with 130m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Green route.
Deutsch :
Rundgang Nr. 1 von 9 km mit 130 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Grüner Rundweg.
Italiano :
Circuito n°1 di 9 km, con 130 m di dislivello. Circuito ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois. Percorso verde.
Español :
Circuito n°1 de 9km, con 130m de desnivel. Circuito circular que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois. Ruta verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire