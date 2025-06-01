Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas »

Circuit VTT n°1 « Le Champ des Pas » 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Circuit n°1 de 9km, avec 130m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois. Circuit vert.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°1 of 9km, with 130m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Green route.

Deutsch :

Rundgang Nr. 1 von 9 km mit 130 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Grüner Rundweg.

Italiano :

Circuito n°1 di 9 km, con 130 m di dislivello. Circuito ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois. Percorso verde.

Español :

Circuito n°1 de 9km, con 130m de desnivel. Circuito circular que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois. Ruta verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire