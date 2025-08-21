Circuit VTT N°10 Semussac Semussac Charente-Maritime

Circuit VTT N°10 Semussac

Circuit VTT N°10 Semussac Rue de Didonne (départ) 17120 Semussac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours bleu est un bon entrainement au VTT. Sa difficulté reste sa distance de 30 km.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/abd65cfb-0106-447c-bf7a-4d366bbf5467/vtt-circuit-ndeg10-semussac +33 5 46 08 21 00

English :

This blue route is great for mountain bike training. Its difficulty remains its 30 km distance.

Deutsch :

Diese blaue Strecke ist ein gutes Training für das Mountainbiken. Seine Schwierigkeit bleibt seine Länge von 30 km.

Italiano :

Questo percorso blu è un buon allenamento per la mountain bike. La sua difficoltà risiede nella distanza di 30 km.

Español :

Esta ruta azul es un buen entrenamiento para la bicicleta de montaña. Su dificultad radica en sus 30 km de distancia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme