Semussac

Randonnée vélo

Place de l’église Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association vélo pays royannais organise une randonnée gratuite ouvert à tous au départ de Semussac.

Un pot de l’amitié sera offert par la mairie à l’arrivée.

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Place de l’église Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vpr@mailo.com

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English :

The association vélo pays royannais is organizing a free ride open to all, departing from Semussac.

A welcome drink will be offered by the town hall on arrival.

L’événement Randonnée vélo Semussac a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique