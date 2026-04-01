Randonnée vélo Semussac
Randonnée vélo Semussac samedi 25 avril 2026.
Semussac
Randonnée vélo
Place de l’église Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association vélo pays royannais organise une randonnée gratuite ouvert à tous au départ de Semussac.
Un pot de l’amitié sera offert par la mairie à l’arrivée.
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Place de l’église Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vpr@mailo.com
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English :
The association vélo pays royannais is organizing a free ride open to all, departing from Semussac.
A welcome drink will be offered by the town hall on arrival.
L’événement Randonnée vélo Semussac a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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