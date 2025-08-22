Circuit VTT n°2 « La Tasse » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°2 La Tasse 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Circuit n°2 de 21km, avec 250m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois. Circuit bleu.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit n°2 of 21km, with 250m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Blue circuit.
Deutsch :
Rundgang Nr. 2 von 21 km mit 250 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Blauer Rundweg.
Italiano :
Circuito n°2 di 21 km, con 250 m di dislivello. Circuito ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois. Percorso blu.
Español :
Circuito n°2 de 21km, con 250m de desnivel. Circuito circular que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois. Ruta azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire