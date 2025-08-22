Circuit VTT n°3 Le Bois de Chemasson

Circuit VTT n°3 Le Bois de Chemasson 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Circuit n°3 de 17km, avec 250m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois. Circuit bleu.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°3 of 17km, with 250m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Blue route.

Deutsch :

Rundgang Nr. 3 von 17 km mit 250 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Blauer Rundweg.

Italiano :

Circuito n°3 di 17 km, con 250 m di dislivello. Circuito ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois. Percorso blu.

Español :

Circuito n°3 de 17km, con 250m de desnivel. Circuito circular que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois. Ruta azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire