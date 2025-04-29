Circuit vtt n°4 (bleu) les bouchers Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Circuit vtt n°4 (bleu) les bouchers 11 Rue Pasteur 88290 Saulxures-sur-Moselotte Vosges Grand Est
Parcours familial sur les hauteurs de Saulxures.Distance de 15 km et dénivelé positif de 320 m.
+33 3 29 27 29 67
English :
Family trail on the heights of Saulxures. 15 km distance and 320 m positive difference in altitude.
Deutsch :
Familienstrecke auf den Anhöhen von Saulxures.15 km Distanz und 320 m positiver Höhenunterschied.
Italiano :
Percorso per famiglie sulle alture di Saulxures, lungo 15 km con 320 m di dislivello positivo.
Español :
Sendero familiar en las alturas de Saulxures, de 15 km de longitud con un desnivel positivo de 320 m.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Système d’information touristique Lorrain