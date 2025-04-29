Circuit vtt n°4 (bleu) les bouchers Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Circuit vtt n°4 (bleu) les bouchers 11 Rue Pasteur 88290 Saulxures-sur-Moselotte Vosges Grand Est

Parcours familial sur les hauteurs de Saulxures.Distance de 15 km et dénivelé positif de 320 m.

+33 3 29 27 29 67

English :

Family trail on the heights of Saulxures. 15 km distance and 320 m positive difference in altitude.

Deutsch :

Familienstrecke auf den Anhöhen von Saulxures.15 km Distanz und 320 m positiver Höhenunterschied.

Italiano :

Percorso per famiglie sulle alture di Saulxures, lungo 15 km con 320 m di dislivello positivo.

Español :

Sendero familiar en las alturas de Saulxures, de 15 km de longitud con un desnivel positivo de 320 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Système d’information touristique Lorrain