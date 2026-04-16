La podante randonnée vtt vttae Saulxures-sur-Moselotte
La podante randonnée vtt vttae Saulxures-sur-Moselotte dimanche 31 mai 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
La podante randonnée vtt vttae
Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Amateurs de VTT et de grands espaces, rendez-vous pour une nouvelle édition de La Podante. Que vous soyez sportif confirmé, pratiquant occasionnel ou en famille, plusieurs parcours sont proposés. Au programme 4 circuits VTT de 11 à 45 km, dans une ambiance conviviale. Les départs se feront librement entre 7h30 et 10h.Tout public
.
Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 7 85 62 66 63 vttloisirsnature@gmail.com
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English :
Mountain bikers and lovers of wide-open spaces are invited to another edition of La Podante. Whether you’re an experienced sportsman, an occasional rider or a family rider, there are several routes to choose from. On the program: 4 mountain bike circuits from 11 to 45 km, in a friendly atmosphere. Departures are free between 7.30am and 10am.
L’événement La podante randonnée vtt vttae Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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