Saulxures-sur-Moselotte

La podante randonnée vtt vttae

Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Amateurs de VTT et de grands espaces, rendez-vous pour une nouvelle édition de La Podante. Que vous soyez sportif confirmé, pratiquant occasionnel ou en famille, plusieurs parcours sont proposés. Au programme 4 circuits VTT de 11 à 45 km, dans une ambiance conviviale. Les départs se feront librement entre 7h30 et 10h.Tout public

.

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 7 85 62 66 63 vttloisirsnature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain bikers and lovers of wide-open spaces are invited to another edition of La Podante. Whether you’re an experienced sportsman, an occasional rider or a family rider, there are several routes to choose from. On the program: 4 mountain bike circuits from 11 to 45 km, in a friendly atmosphere. Departures are free between 7.30am and 10am.

L’événement La podante randonnée vtt vttae Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES