Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat Champnétery Haute-Vienne
Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat Champnétery Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat En VTT Difficile
Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat Place Clément Bataille 87400 Champnétery Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 26000.0 Tarif :
Difficile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat
Deutsch : Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat
Italiano :
Español : Circuit VTT n°4 De Champnétery aux monts d’Auriat
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-21 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine