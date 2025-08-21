Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit Lusignan-Petit Lot-et-Garonne
Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit Lusignan-Petit Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit En VTT Difficile
Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit 47360 Lusignan-Petit Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15500.0 Tarif :
Partez à l’aventure sur les circuits VTT labellisés FFC entre Lot et Garonne ! Adaptés à tous les niveaux, ils offrent des parcours balisés alliant nature préservée, vallons, forêts et villages pittoresques.
Difficile
https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/activites/circuits-cyclo/ +33 5 53 88 95 85
English : Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit
Set off on an adventure on the FFC-approved mountain bike trails between Lot and Garonne! Suitable for all levels, they offer marked trails combining unspoilt nature, valleys, forests and picturesque villages.
Deutsch : Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit
Begeben Sie sich auf ein Abenteuer auf den FFC-zertifizierten Mountainbike-Routen zwischen Lot und Garonne! Sie sind für alle Niveaus geeignet und bieten ausgeschilderte Strecken, die unberührte Natur, Täler, Wälder und malerische Dörfer miteinander verbinden.
Italiano :
Partite all’avventura sui sentieri per mountain bike omologati dalla FFC tra Lot e Garonna! Adatti a tutti i livelli, questi percorsi segnalati combinano paesaggi incontaminati, valli, foreste e villaggi pittoreschi.
Español : Circuit VTT n°4 Lusignan-Petit
Láncese a la aventura por los senderos para bicicleta de montaña homologados por la FFC entre Lot y Garona Aptas para todos los niveles, estas rutas señalizadas combinan paisajes vírgenes, valles, bosques y pueblos pintorescos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine