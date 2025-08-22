Circuit VTT n°6 Le Val

Circuit VTT n°6 Le Val 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit n°6 de 12km, avec 280m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois. Circuit rouge.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°6 of 12km, with 280m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Red circuit.

Deutsch :

Rundgang Nr. 6 von 12 km mit 280 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois. Roter Rundweg.

Italiano :

Circuito n° 6 di 12 km, con 280 m di dislivello. Circuito ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois. Percorso rosso.

Español :

Circuito n°6 de 12km, con 280m de desnivel. Circuito circular que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois. Ruta roja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire