Circuit VTT n°7 « Tour de la Forêt de Pail » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Circuit VTT n°7 « Tour de la Forêt de Pail » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°7 Tour de la Forêt de Pail
Circuit VTT n°7 Tour de la Forêt de Pail 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 70000.0 Tarif :
Circuit n°7 de 70 km, avec 784 m de dénivelé. Circuit rouge.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit n°7 of 70 km, with 784 m of ascent. Red circuit.
Deutsch :
Rundweg Nr. 7 über 70 km mit einem Höhenunterschied von 784 m. Roter Rundkurs.
Italiano :
Circuito n°7 di 70 km, con 784 m di dislivello. Percorso rosso.
Español :
Circuito n°7 de 70 km, con 784 m de ascenso. Ruta roja.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire