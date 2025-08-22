Circuit VTT Ronde des Clochers Feuillade Charente

Circuit VTT Ronde des Clochers

Circuit VTT Ronde des Clochers Parking de la mairie 16380 Feuillade Charente Nouvelle-Aquitaine

Itinéraire permanent VTT sur la route des clochers, entre Bandiat et Forêt d’Horte.

English :

Permanent mountain bike route on the route des clochers, between Bandiat and Forêt d’Horte.

Deutsch :

Permanente Mountainbike-Route auf der Route des clochers zwischen Bandiat und Forêt d’Horte.

Italiano :

Percorso permanente per mountain bike sulla route des clochers, tra Bandiat e Forêt d’Horte.

Español :

Recorrido permanente en bicicleta de montaña por la ruta des clochers, entre Bandiat y Forêt d’Horte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme