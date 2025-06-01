Circuit VTT Thann Lac de Michelbach Thann Haut-Rhin
Circuit VTT Thann Lac de Michelbach Thann Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT Thann Lac de Michelbach
Circuit VTT Thann Lac de Michelbach Rue du Panorama 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 16000.0 Tarif :
Même si ce n’est pas le massif Vosgien, au départ de la Route des Vins d’Alsace il y aura un peu de grimpette pour découvrir un village de montagne et de jolis recoins précieusement gardés par les habitants.
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 75 50 35
English :
Even if it’s not the Vosges mountains, the Alsace Wine Route starts with a bit of a climb to discover a mountain village and some pretty nooks and crannies carefully preserved by the locals.
Deutsch :
Auch wenn es sich nicht um die Vogesen handelt, wird es am Anfang der Elsässischen Weinstraße ein wenig bergauf gehen, um ein Bergdorf und hübsche Winkel zu entdecken, die von den Einwohnern kostbar gehütet werden.
Italiano :
Anche se non si tratta delle montagne dei Vosgi, all’inizio della Strada del Vino dell’Alsazia c’è ancora molto da scalare per scoprire un villaggio di montagna e alcuni angoli graziosi conservati con cura dalla gente del posto.
Español :
Aunque no se trate de la cordillera de los Vosgos, al comienzo de la Ruta del Vino de Alsacia hay mucho que escalar para descubrir un pueblo de montaña y algunos bonitos rincones cuidadosamente conservados por los lugareños.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Système d’informations touristique Alsace