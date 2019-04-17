Circuits J’me balade à Châbons Châbons Isère

Circuits J’me balade à Châbons 38690 Châbons Isère Auvergne-Rhône-Alpes

8 boucles d’une durée maximum d’1 heure guident le marcheur à la découverte des patrimoines de la commune!

http://www.chabons.fr/ +33 4 76 65 00 10

English :

8 loops of a maximum of 1 hour guide the walker to discover the heritage of the town!

Deutsch :

8 Schleifen mit einer maximalen Dauer von 1 Stunde führen den Wanderer zur Entdeckung des Kulturerbes der Gemeinde!

Italiano :

8 anelli di un’ora al massimo guidano l’escursionista alla scoperta del patrimonio del comune!

Español :

¡8 bucles de un máximo de 1 hora guían al caminante a descubrir el patrimonio de la comuna!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-04-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme