Clermont-Dessous / Bazens, panoramas sur la vallée de la Garonne Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Au départ du village promontoire de Clermont-Dessous, le regard porte sur la vallée de la Garonne. Après la traversée de la vallée de la Masse, c’est un autre paysage qu’offre le village perché de Bazens.

From the promontory village of Clermont-Dessous, the view is over the Garonne valley. After crossing the valley of the Masse, the perched village of Bazens offers another landscape.

Vom Vorgebirgsdorf Clermont-Dessous aus schweift der Blick über das Garonne-Tal. Nach der Durchquerung des Masse-Tals bietet das hochgelegene Dorf Bazens eine andere Landschaft.

Dal villaggio promontorio di Clermont-Dessous, la vista è sulla valle della Garonna. Dopo aver attraversato la valle della Masse, il villaggio arroccato di Bazens offre un paesaggio diverso.

Desde el pueblo promontorio de Clermont-Dessous, la vista es sobre el valle del Garona. Tras cruzar el valle de Masse, el pueblo encaramado de Bazens ofrece un paisaje diferente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine